Polija tāpat kā Baltijas valstis jau kopš kara sākuma ir viens no Krievijas propagandas galvenajiem mērķiem. Dezinformācija pastiprinājusies pēc Polijas prezidenta Andžeja Dudas vizītes Kijivā un klātienes uzrunas Augstākajā Radā 22. maijā. Duda uzrunā uzskaitīja Krievijas karavīru veiktās zvērības Ukrainā, solīja cīnīties par ātru Ukrainas uzņemšanu Eiropas Savienībā un aicināja parakstīt jaunu Ukrainas un Polijas kaimiņattiecību līgumu.

Vienlaikus tiek izplatīti apgalvojumi, ka poļi vēloties sev daļu no Ukrainas teritorijas. Par to Krievijas radio Sputnik esot paziņojis rakstnieks un mediju tehnologs Eduards Bagirovs. Krievijas mediji plaši citē viņa teikto, ka notiekošais liecinot – daļa no Rietumukrainas tikšot atdalīta par labu Polijai.