Aptauja: Iedzīvotāju satraukums par Covid-19 izplatību zemākais pēdējo divu gadu laikā

Dati liecina, ka tikai 3% iedzīvotāju saistībā ar Covid-19 izjūt ļoti augstu satraukumu, vērtējot to baļļu skalā ar 9 vai 10, un tas ir zemākais rādītājs pēdējo divu gadu laikā.

Vēl 12% iedzīvotāju šobrīd izjūt vidēji augstu satraukumu, vērtējot to 7 vai 8 ballēm, 19% iedzīvotāju ir vidējs satraukuma līmenis, vērtējot ar 5 vai 6 ballēm, kamēr 66% saistībā ar Covid-19 izplatību ir zems vai ļoti zems satraukuma līmenis, novērtējot to no 1 līdz 4.