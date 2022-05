FM liek atjaunot darbā pēc korupcijas skandāla atlaistu muitnieku

Lipskis noliedz, ka būtu zinājis par to, ka kolēģi ņem kukuļus. Savukārt VID uzskatīja, ka viņš to nevarēja nezināt, tik ilgi strādājot muitā. Disciplinārlietas komisija arī norāda, ka Lipskis riska veidlapas par iespējamiem korupcijas riskiem nav sastādījis. “Ja persona veic naudas apriti skapī, kas nav nevienam no muitas amatpersonām konkrētajā maiņā, ja šis skapis ir aizslēgts ar piekaramo atslēgu, un ja konkrētās muitas amatpersonas darba stāžs ļauj izdarīt secinājumu, ka viņam ir jāsaprot, ko viņš dara, un kādi ir viņa amata pienākumi, un kāda ir vispār vienotā VID vērtību sistēma, tad, protams, ir vērtējams jautājums par to, ka šāda amatpersona var būt zaudējusi darba devēja uzticību,” uzsver Prusaks.