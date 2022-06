Pieci ieteikumi, kā sagatavot auto garam braucienam

Veiksmīgs ceļojums ar auto nav iespējams bez eļļas, bremžu šķidruma un stikla tīrīšanas līdzekļa. «Parasti eļļu ierasts mainīt reizi gadā vai ik pēc 10 000-300 000 km (atkarīgs no ražotāja), bet pirms brauciena pārbaudiet, kad ir bijusi pēdējā eļļas maiņa, eļļas līmeņa rādītāju un pārliecinieties, ka eļļas tur ir pietiekami,» iesaka Jānis Vīndedzis. «Pretējā gadījumā motors var iestrēgt pašā nepiemērotākajā brīdī. Ar to saistītie bojājumi ir tik nopietni, ka mašīnu lētāk ir aizvest uz izgāztuvi nekā salabot. Un neaizmirstiet arī par stikla tīrīšanas līdzekli.»

Rūpīgi pārbaudot automašīnas šasiju, pievērsiet uzmanību riepu stāvoklim. Jo īpaši, ja riepas lietotas vairāk nekā vienu sezonu. Atcerieties, ka protektora raksta atlikušajam dziļumam jābūt vairāk nekā 1,6 mm – uz to norādīs speciālas starpsienas protektora rievas iekšpusē (tās var noteikt pēc zīmēm uz riteņa sānu malas). Ja nodilums ir liels, starpsienas sāks nolietoties, tas nozīmē, ka pienācis laiks mainīt riteņus. Vecās riepas, pat ja ar tām maz braukts, pakāpeniski izžūst, uz to loka parādās plaisas, kas arī ir bīstami, jo ātrumā šāda no dzīves nogurusi riepa var vienkārši pārplīst! Neaizmirstiet arī par riteņu balansēšanu, lai riteņu savirze būtu kārtībā.

«Šogad prognozējam ļoti daudz ceļotāju ar auto. Pandēmija ir ieviesusi korekcijas mūsu paradumos – mēs nevēlamies ceļojumus plānot ilgu laiku iepriekš, tāpēc lidmašīnas biļetes izmaksā diezgan dārgi. Turklāt izvairāmies no lieliem cilvēku pūļiem un tāliem ceļojumiem – nevar zināt, vai robežas aizvērs vai notiks citas neparedzētas lietas. Tāpēc automašīna ir kļuvusi par vēl populārāku izvēli nekā agrāk, to pierāda fakts, ka marts un aprīlis mums kā lielākajam lietoto auto tirgotājam Baltijas valstīs bija vieni no aktīvākajiem mēnešiem pārdošanas ziņā. Acīmredzams, ka Latvijas iedzīvotāji vēlas iegādāties auto uz vasaru, lai pavadītu to aktīvi. Bet, pērkot auto pie privātiem vai nepārbaudītiem tirgotājiem, cilvēks iegādājas kaķi maisā, tāpēc doties tālā ceļojumā, rūpīgi nepārbaudot savu auto, ir ļoti riskanti. Ja tomēr esat nolēmuši iegādāties auto tieši tagad, īsu brīdi pirms vasaras, un jums nav laika to salabot, izvēlieties uzticamu piegādātāju. Saprotot, ka neviens nevēlas labot tikko iegādātu auto, mēs pērkam automašīnas ārzemēs un tikai pie pārbaudītiem piegādātājiem, paši veicam diagnostiku un remontu nepieciešamības gadījumā, kā arī izsniedzam automašīnas garantiju uz 2 mēnešiem vai 3000 km nobraukuma. Ja pirksiet auto bez garantijas un neveiksiet diagnostiku, tāls ceļojums var izvērsties nepatīkamā, stresa pilnā piedzīvojumā, tāpēc iesakām nebūt vieglprātīgiem un sagatavoties ceļojumam gudri,» uzsver J. Vīndedzis.