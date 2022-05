Kopš kara sākuma okupanti no Ukrainas pa kurjerpastu nosūtījuši 60 tonnas salaupīto lietu

“Mediazona” apkopojusi informāciju par sūtījumiem, kas kopš kara sākuma uz Krieviju sūtīti no Ukrainas robežas tuvumā esošām apdzīvotām vietām Krievijā un Baltkrievijā, izmantojot Krievijas kurjerpasta uzņēmuma SDEK starpniecību.

Par to, ka sūtījumi, kas pēdējo mēnešu laikā masveidā sūtīti no pierobežas, iegūti marodierisma rezultātā, liecina fakts, ka lielāko daļu paciņu sūtījuši kareivji formastērpos. To apliecina SDEK klientu apkalpošanas centros tapušie novērošanas kameru video.