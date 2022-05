Visvairāk trauksmes cēlāju pērn par publiskā sektora pārvaldes darbu vērsušies VID un KNAB

Tiesvedību jomā vērojama lielāka aktivitāte nekā iepriekšējā gadā, kā arī lielāka interese par aizsardzības garantijām. 2021.gadā Trauksmes celšanas likums pieminēts 15 tiesu nolēmumos (13 lietās), no kuriem seši pieņemti civillietās, astoņi - administratīvajās lietās un pirmo reizi arī viens krimināllietā. Minētajā krimināllietā un vienā no administratīvajām lietām parādās līdz šim neizmantotas aizsardzības garantijas - prasība atbrīvot no valsts nodevas un atbrīvošana no juridiskās atbildības.