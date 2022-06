Kas notiek ar ķermeni, ēdot pomelo?

Viens pomelo satur 371% no ikdienas C vitamīna vērtības, kas ir spēcīgs dabīgs ūdenī šķīstošs antioksidants, kurš palīdz organismam attīstīt rezistenci pret infekcijas slimībām un iznīcina brīvos radikāļus.

C vitamīns šādā daudzumā ne tikai uzlabo imūnsistēmu, bet arī atbalsta kolagēna saites, īpašu proteīnu matos un ādā. Turklāt šis auglis ir vara un dzelzs krātuve, kas nepieciešama jaunu asins šūnu veidošanā.

Lai gan A vitamīna pomelo nav tik daudz kā C, tā deva ir pilnīgi pietiekama, lai uzlabotu asinsriti un ādas apasiņošanu, kas attālina krunciņu rašanos. Vēl viens interesants zinātnieku novērojums ir saistīts ar mūsu galvas ādu. Auglis satur daudz ūdens, kas mitrina galvas ādu un kombinācijā ar C vitamīnu palīdz atbrīvoties no blaugznām un novērš matu izkrišanu.