Šīs nedēļas beigās Babītes rododendru audzētavā gaidāma ziedēšanas kulminācija

LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava jau iepriekš informēja, ka šogad rododendru pilnzieds gaidāms nedaudz vēlāk kā parasti - jūnija pirmajā nedēļā, nevis maija beigās. "Rododendri ir skaisti visās to ziedēšanas stadijās. Bagātīgās ziedpumpuru kopas gan košās krāsās, gan pasteļtoņos liek domāt, ka pie mums aug konfekškoki," tā audzētava.

Mājaslapā teikts, ka audzētavas pastāvēšanas laikā ir izveidota ievērojama brīvdabas rododendru kolekcija no 101 savvaļas sugas ar varietātēm un 345 šķirnēm, veikti 682 krustojumi dažādās kombinācijās un no iegūtajām sēklām izaudzēti daudzi tūkstoši hibrīdo sējeņu, no kuriem izdalīti vairāk nekā tūkstotis perspektīvo hibrīdu. Izveidota 131 jauna šķirne. Šķirnes reģistrētas un iekļautas Lielbritānijas Karaliskās dārzkopības biedrības Starptautiskajā rododendru šķirņu reģistrā.