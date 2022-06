Valsts policija aizdomās par sievietes slepkavību Bolderājā aiztur divus vīriešus

Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka šā gada 29. maijā dienas laikā kāda kompānija – divi vīrieši un viena sieviete lietoja alkoholiskos dzērienus pie upes Bolderājā. Kad sāka līt lietus, kompānija devās uz dzīvokli pie viena no vīriešiem, kur turpināja lietot alkoholu. Kādā brīdi starp sievieti un vienu no vīriešiem sākās verbāls konflikts, kas pārauga vardarbībā, proti, vīrietis sāka spārdīt sievieti, sperot vairākas reizes pa galvu. Pēc kāda brīža, kad abi vīrieši bija aizmiguši, sieviete izlavījās no dzīvokļa un devās pie savas paziņas, kurai izstāstīja par notikušo. Otra sieviete nolēma iet skaidroties pie vīrieša, kurš nodarīja miesas bojājumus viņas paziņai, kā rezultātā atkārtoti izcēlās konflikts un minētā sieviete tika nogalināta. Pēc slepkavības izdarīšanas vīrieši iznesa sievietes līķi kāpņutelpā. Jāpiemin, ka policija saņēma izsaukumu tikai tad, kad jau bija izdarīts sevišķi smags noziegums.