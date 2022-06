Saeima konceptuāli atbalsta jaunus azartspēļu ierobežojumus

Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā izstrādāti ar mērķi uzlabot sabiedrības aizsardzību, ieskaitot atkarības no azartspēlēm novēršanas pasākumus, kā arī ierobežot azartspēļu pieejamību, ieskaitot to fizisko izvietojumu. Likumprojekta anotācijā teikts, ka ar šiem grozījumiem tiks veicināta sabiedrības interešu aizstāvība, mazinot ar azartspēlēm saistītos riskus, nodrošinot kontrolētu, caurskatāmu, legālu, sociāli atbildīgu un atkarības riskus neradošu azartspēļu organizēšanas vidi.

Tāpat grozījumi paredz paaugstināt minimāli pieļaujamo azartspēļu automātu skaitu vienā azartspēļu zālē no 20 līdz 25 vienībām. Anotācijā teikts, ka viens no efektīvākajiem pasākumiem spēlēšanas ierobežošanai gan starptautiskajā pieredzē, gan ekspertu un pašu spēlētāju perspektīvā ir azartspēļu pieejamības mazināšana.

Grozījumi arī paredz paplašināt to vietu uzskaitījumu, kur aizliegts organizēt azartspēles, paredzot noteikt, ka azartspēles aizliegts organizēt ēkās vai būvēs, kur izvietotas izglītības iestādēs un 250 metru attālumā no to ieejas, publiskos spēļu un rekreācijas laukumos un 250 metru attālumā no to ieejas, kā arī dzīvojamās ēkās ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas, kā arī dzīvojamās ēkās citās Latvijas pilsētās.