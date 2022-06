"Saskaņa" par atbalstu Civilās savienības likumam lems pēc KNAB izvērtējuma par iespējamo ietekmēšanu komisijā

Pimenovs atzina, ka pirmīt nebija nemaz dzirdējis audio ieraksta fragmentu no minētās komisijas sēdes. “Man tikai stāstīja kolēģi deputāti par to, ka tā it kā noticis komisijas sēdes laikā. Tāpēc, iespējams, tāds iespaids bija ne tikai man, bet arī vairākumam Saeimā. Tāpēc mūsu politiskā grupa nolēma – kamēr KNAB nepaziņos savas izmeklēšanas rezultātus, mums vienkārši jāpārtrauc likumprojekta virzīšanu,” sacīja Pimenovs.