24.februārī sieviete dzelzceļa stacijā Kijivā gaida iespēju aizbraukt no galvaspilsētas, kuru iebrukuma sākumā Krievija centās ieņemt un nomainīt Ukrainas valdību. Tas bija sākums bēgļu plūsmai no Ukrainas. ANO dati liecina, ka kopš kara sākuma Ukrainu pametuši nepilni septiņi miljoni cilvēku. Vēl daudzi citi pārbēguši no viena Ukrainas reģiona uz citu. FOTO: EMILIO MORENATTI/AP/Scanpix