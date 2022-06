Igaunijas premjerministre lūdz atbrīvot no amata visus Centra partijas ministrus

Pēc tikšanās prezidents parakstīja lēmumu Erki Savisāru atbrīvot no vides ministra amata, Tītu Teriku no kultūras ministra amata, Tāvi Āsu no ekonomikas un infrastruktūras ministra amata, Jāku Ābu no valsts pārvaldes ministra amata, Kristianu Jāni no iekšlietu ministra amata, Tanelu Kīku no veselības un nodarbinātības ministru un Evu Mariju Līmetsu no ārlietu ministres amata.