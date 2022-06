Nākotne ir pienākusi! Cīņā pret dzērājšoferiem dodas arī viedās tehnoloģijas

No šobrīd pieejamajām tehnoloģijām labākos panākumus izmēģinājumos guvušas divas. Viena ir The Driver Alcohol Detection System for Safety (DADSS) programmas ietvaros izstrādātā sistēma, kas mēra gaisa sastāvu stūres rajonā, kur parasti nonāk vadītāja izelpa. Ja tiek konstatēta alkohola koncentrācija virs 0,08%, tad iekārta vispirms piedāvā šoferim palīdzēt apstāties. Ja viņš to nedara, tad automašīna pati nobrauc malā un neļauj turpināt ceļu. Ja vadītājs ir ievēlies šofera krēslā jau krietnā reibumā un mašīna to uzreiz sajūt, tā vienkārši neļauj iedarbināt dzinēju.