Sabiedriskajiem medijiem liek atdot ziņu saturu privātiem kanāliem

Taču jautājums, kāds būs rezultāts tagad izvēlētajam risinājumam - pēc politiķu iniciatīvas Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā ielikta prasība Latvijas sabiedrisko mediju gatavotās ziņas un raidījumi bez maksas nodot komerckanāliem. Par to vienojās koalīcijas partiju pārstāvju veidotajā Attīstības komitejā, kurā meklē risinājumus informatīvās telpas drošības stiprināšanai.

“Lai pieņemtu lēmumu, ir nepieciešams šobrīd izdarīt mājasdarbus, izdarīt analītisko darbu, kas varētu palīdzēt atbildēt uz jautājumiem, kas ir saistīti gan ar pašu procesu, piemēram, nesakārtotu autortiesību jautājumu. Un jautājumiem, kas ir saistīti ar ietekmi mediju vidē un ietekmi auditorijā, ja šādu soli sper,” uzskata Saeimas deputāte Vita Anda Tērauda (A/P), kura ir viena no pārstāvjiem minētajā Attīstības komitejā.

Kultūras ministra ieskatos, komercmedijiem varētu nodot arī latviski radītu saturu, to tulkojot vai titrējot.

“Ja mēs gribam šo auditoriju iekarot, tad jāpiedāvā to, kas ir interesants šai auditorijai, nevis vadīties no tiem dogmatiskiem priekšstatiem par to, ka visam jābūt latviski, jo valsts valoda ir latviešu valoda. Tas absolūti neatbilst starptautiskajai praksei un starptautiskajiem standartiem, un galu galā vienkārši tas ir Krievijas propagandas interesēs,” uzskata Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja biedrs Boriss Cilēvičs (Saskaņa).