Latvijā Covid-19 kumulatīvais rādītājs samazinājies līdz 117,5; brīvdienās miruši divi cilvēki

Kopumā aizvadītajā diennaktī laboratoriski veikti 4663 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 6% bija pozitīvi. No 282 reģistrētajiem jaunajiem inficēšanās gadījumiem 72 cilvēki nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 120 bija vakcinēti pret Covid-19.

Brīvdienās saņemtas ziņas par diviem mirušajiem no Covid-19, no kuriem viens bija 80 līdz 89 gadu vecumā, bet otrs 90 līdz 99 gadu vecumā. Abi bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši.

SPKC iepriekš aģentūrai LETA skaidroja, ka var būt vērojamas nesakritības mirstības datos - tiem varot būt mēneša vai pusotra nobīde. Informācija par mirušajiem pacientiem tiek apkopota arī no Nāves cēloņu reģistra, kur apkopotas ziņas par pilnīgi visiem nāves gadījumiem, tostarp arī no Covid-19, par kuriem, piemēram, iepriekš nav bijušas ziņas. Savukārt SPKC dati pamatā ir no slimnīcām un pansionātiem, kas ziņo par nāves gadījumiem.