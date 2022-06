Atsākta Sarkandaugavas pārvada būvniecība

Departaments izskata iesniegtos pamatojošos dokumentus ar pielikumiem, tomēr ir nepieciešama papildu informācija, skaidro domē. Tāpat, pirms to saskaņošanas, ir nepieciešams saņemt apstiprinājumu no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras par to atbilstību.

Līguma summa bez pievienotā vērtības nodokļa ir 35,11 miljoni eiro. 27 miljonus eiro no būvniecības izmaksām plānots segt no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma, vienu miljonu eiro - no valsts budžeta, bet pārējo - no pašvaldības līdzekļiem.