Staķis: Rīga ļoti vēlētos atkal atsākt sadarbību ar Baltkrievijas pilsētām

Vizītes laikā tika uzsvērta nepieciešamība veicināt kultūras apmaiņu starp Latvijā dzīvojošajiem baltkrieviem un latviešiem un tika pausta vēlme Baltkrievijai mācīties no Rīgas un Latvijas pieredzes publiskās pārvaldes jomā, lai sagatavotu jaunu Baltkrievijas politiķu un valsts pārvaldes darbinieku paaudzi, kas būs gatava veidot un vadīt demokrātisku Baltkrieviju.

"Bez brīvas Ukrainas nevar būt arī brīvas Baltkrievijas. To saprot arī Baltkrievijā valdošais noziedzīgais režīms, kas savu valsti ievilcis asiņainā karā, pakļaujoties Krievijas prasībām. Bet esmu pārliecināts, ka vairums baltkrievu to neatbalsta. Ja viņi to atbalstītu, tad diktatoram Minskā nevajadzētu viltot vēlēšanu rezultātus. Un viņam nevajadzētu brutāli apspriest demokrātiskās Baltkrievijas aizstāvju protestus," pēc tikšanās teica Staķis.