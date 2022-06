Teju puse Latvijas jauniešu apzināti iegādājās viltojumu

"Lai arī ES dalībvalstu kopējais vidējais rādītājs par apzināto viltojumu iegādi tiešsaistē ir zemāks nekā Latvijā, tomēr dati atklāj, ka kopš 2019.gada tas ir būtiski pieaudzis. Proti, 2019.gadā 14% eiropiešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem bija apzināti pirkuši kādu viltotu preci," pastāstīja Patentu valdes direktors Agris Batalauskis.

2022.gadā kvantitatīvajā analīzē no 7. līdz 28.februārim 27 ES dalībvalstīs tika aptaujāts 22 021 jaunietis vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Šādi dati tiek apkopoti reizi trīs gados, šogad to publiskošana notiek Pasaules pretviltojumu dienā, ko 2022.gadā atzīmē trešdien, 8.jūnijā.