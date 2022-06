Video ⟩ Viena no Rimšēviča lietas atslēgas personām tiesā maina liecības

Rimšēviča krimināllietā trešdien ieradies bija viens no iespējamajiem Rimšēviča kukuļotājiem – bijušais “Trasta komercbankas” vadītājs Viktors Ziemelis, kurš no publicitātes vairās.

Apsūdzības ieskatā Ziemelis 2013. gadā Rimšēvičam deva kukuļus pret palīdzību “Trasta komercbankai” Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) pārbaudēs. Ziemelis 2018. gadā izmeklētājiem kukuļošanu atzina, taču pērn medijos tika izplatīts viņa iesniegums ģenerālprokuroram, kurā Ziemelis kukuļošanu noliedz un raksta, ka atzīšanās no viņa izspiesta. Lai to panāktu, izmeklētāji viņu esot pārtvēruši ceļā no lidostas, aizveduši uz policiju un nav ļāvuši sazināties ar advokātu. Šo versiju Ziemelis atkārtoja arī tiesā.