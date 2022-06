Viena no Latvijas lielākajām bagātībām ir kūdra. Ar tās ieguvi Latvijas teritorijā nodarbojas jau kopš 17.gs. Mūsdienās situācija ir sarežģījusies, jo Eiropas Savienības (ES) pieņemtais zaļais kurss, šķiet, apdraud kūdras biznesa tālāku attīstību. Viens no galvenajiem draudiem - kūdras ieguves rezultātā palielinās CO2 koncentrācija gaisā, jo daudzviet pasaulē tā tiek izmantota kā kurināmais. Pirmajā rakstā no sērijas par kūdru Latvijā TVNET aplūko kūdras ieguves biznesa regulējumu un ilgtspējību Latvijā.