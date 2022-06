Purvciema "melnajā punktā" saskrienas divas Škodas

Zaļajā “Škodā” atradās trīs cilvēki, šofere un divi pasažieri. Nevienam no viņiem mediķu palīdzība nebija nepieciešama. Visi trīs bija apmulsuši par to, kā negadījums vispār varēja notikt, un galu galā tomēr vairāk turējās pie savas taisnības – dega zaļais luksofora signāls, tāpēc veikt manevru pa kreisi varēja.

Krustojumā līdzīgi negadījumi notiek regulāri. Griežoties pa kreisi uz Ilūkstes ielu, jāņem vērā, ka veikt kustību var tad, ja ceļš ir brīvs vai luksoforā iededzies sarkanais krustiņš, kas norāda, ka no labās puses braucošajiem deg sarkanais, aizliedzošais signāls. To, kuram šoferim taisnība un kādu iemeslu dēļ sadursme notika, protams, skaidros likumsargi. Uz negadījuma vietu tika izsaukti arī ugunsdzēsēji, lai atbrīvotu krustojumu no sadauzītajiem auto un sakārtotu brauktuvi.