Levits aicina Saeimu pieņemt lēmumu par pāreju uz izglītību valsts valodā

Šodien tradicionālajā uzrunā Saeimas pavasara sesijas noslēgumā valsts pirmā amatpersona norādīja, ka Latvijā ir politiski spēki, kuri vienmēr par to ir konsekventi iestājušies, savukārt ir arī citi spēki, kuri šo soli ar dažādām atrunām uzskatījuši par pāragru vai vispār nav to uzskatījuši par vajadzīgu.

Pēc Levita paustā, jautājums ir daļēji sākts risināt ar 2004.gada reformu, nosakot, ka krievu skolām daļai no mācībām jānotiek valsts valodā. 2011.gadā tika mēģināts organizēt referendumu, kas būtu paredzējis pilnīgi pāreju uz mācībām valsts valodā, taču šī referenduma iniciatīva neguva pietiekošu atbalstu.

Sākot no 2023.gada 1.septembra, vispārējās izglītības pamatizglītības programmas tiks īstenotas pilnībā latviešu valodā 1., 4. un 7. klasei, no 2024.gada 1.septembra - 2., 5. un 8.klasei un no 2025.gada - 3., 6. un 9.klasei.