Jau atkal vasarā kāju tūska. 5 ieteikumi, ko darīt

siltumā to sieniņas atslābst, līdz ar to vēnas kļūst platākas, tajās esošās vārstules nevar nodrošināt pareizu vienvirziena asins plūsmu no pēdām uz organisma centru, tādējādi veidojot venozu sastrēgumu, kura rezultātā asiņu šķidrā daļa iziet apkārtējos audos un veidojas tūska.