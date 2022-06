Kas jāzina par jāņuzālēm un aktuālajiem ārstniecības augiem?

Meitām un sievām tiek pīti krāsaini ziedu vainagi. Skaistiem un košiem vainagiem izmanto madaras, sarkano un balto āboliņu, margrietiņas, magones, rudzupuķes. Vainagā starp ziediem iepin arī pa kādai lapiņai vai nelielam zariņam ar lapām: no ozola – spēkam un no pīlādža – aizsardzībai pret negatīvo enerģiju. Vīriem un puišiem tradicionāli tiek darināti ozolzaru vainagi, kas simbolizē spēku, diženumu un labklājību. Arī lopiem tika pīti vainagi. Daudzas no iecienītākajām jāņuzālēm, ko pinam vainagos, izmanto arī medicīnā. Tā, piemēram, pret galvassāpēm palīdzēs vainagā iepīta melisa, ugunspuķe vai vīgrieze. Savukārt mundrumam noderēs piparmētra, bet mieram – baldriāns, melisa un kumelīte. Ciemos ejot, saimniecei var dāvināt jāņuzāļu pušķi no ārstniecības augiem – kumelītes, kliņģerītes, melisas, piparmētras, kas pēc tam izkaltējams un noder tējas vārīšanai, iesaka BENU Aptiekas klīniskā farmaceite Ilze Priedniece.