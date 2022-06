Dita Grauda: Latvijā sievietēm kaut kas nav kārtībā ar stilu

Piemēram, francūzietēm ir superīgākā stila izjūta, kas ir tik vienkārša. Latvijas sievietēm vairāk vajadzētu izprast savu augumu, saģērbties gaumīgāk pēc auguma aprisēm, savu individuālo krāsu karti ievērojot. Saprast stilu. Neviens to nemāca, skolā to nemāca, varbūt kādam mamma vai vecmāmiņa iemāca. Taču lielākoties, kā mēs mākam, tā maujam. Piemēram, mana mūza ir Jana Duļevska, kas vienmēr izcili izskatās. Viņa ģērbjas atbilstoši savam augumam, jā, viņai arī augums ir izcils, bet viņa vienmēr izskatās superīgi, mūsdienīgi un moderni. Elitai Patmalniecei ir izcils stils un viņa izskatās perfekti. Ilzei Pīlēnai ir ļoti elegants stils, ne ko pielikt, ne atņemt. Grētai Peidei tik bohēmisks 70. gadu stils. “Amoralle” radītājai Inesei Ozolai ir mākslinieciskais stils. Šīs sievietes ir atradušas savu garšīgo koptēlu – make-up, mati un stils. No ārzemju slavenībām mani iedvesmo modes ikona Karīna Roitfelde, amerikāņu stiliste Reičela Zoja. Savukārt jaunieši mums Latvijā ir ļoti stilīgi, visi kā tādi Billija Ailiša.