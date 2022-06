TOP 5 ⟩ Ieguvumi, ja svētkos izvēlēsies bezalkoholisko alu!

Tas no tiesas ir veselīgs!

Bezalkoholiskais alus sniedz vairākus ieguvumus tavai veselībai, padarot to par vienu no veselīgākajiem dzērieniem, kas pieejami aiz bāra letes. Piemēram, bezalkoholiskā alus dzeršana var samazināt sirds slimību risku, palīdzēt aizmigt, veicināt kaulu augšanu un noturību pret saaukstēšanos. Alus ir arī pilns ar vitamīniem un minerālvielām, tostarp folijskābi, kāliju, dzelzi un cinku.

Bet paturiet prātā, ka ne visi bezalkoholiskie ali ir ar zemu kaloriju daudzumu. Galīgais kaloriju skaits ir atkarīgs no to sastāvdaļām un brūvēšanas procesa. Piemēram, alus, kurā izmantots slinkais raugs, visticamāk, satur vairāk cukura un kaloriju.

lielākā daļa bezalkoholisko alu ir dabīgi produkti – atšķirībā no daudzām bezalkoholiskām alternatīvām, kas satur piedevas, mākslīgos saldinātājus un sazin vēl kādas ķīmijas.

Neatkarīgi no tā, vai vēlaties katru nedēļu izdzert par dažām alkohola vienībām mazāk, ieturēt īslaicīgu pārtraukumu vai pilnībā atteikties, bezalkoholiskais alus noteikti var palīdzēt. Viens no iemesliem, kāpēc bezalkoholiskais alus ir efektīvs alkoholisko dzērienu aizstājējs, ir tas, ka mūsu ķermenis saista konkrēto garšu un smaržu ar alu, kurā ir alkohols. Tādējādi tas turpina ražot dopamīnu, to pašu ķīmisko vielu, kas liek jums justies labi, iedzerot alkoholu.