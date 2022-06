Pilnībā elektriskais "Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance" atklāj "Mission R" potenciālu

No 2030.gada "Porsche" plāno kļūt par CO2 neitrālu autoražotāju visā vērtību ķēdē un attiecībā uz pārdoto jauno automobiļu aprites ciklu. Līdz tam visu jauno pilnībā elektrisko automobiļu īpatsvaram vajadzētu pārsniegt 80%.

Pateicoties 900 voltu tehnoloģijai, akumulatora uzlādes līmenis pie pilnas uzlādes jaudas palielinās no 5% līdz 80% aptuveni 15 minūtēs.

Atbilstoši dizainera Grānta Larsona norādēm, "Porsche Style" komanda radīja "718 Cayman GT4 ePerformance" formu. Sacīkšu automobilis ir par 14 centimetriem platāks nekā "718 Cayman GT4 Clubsport". No nulles izstrādātas aptuveni 6000 detaļu. Virsbūve veidota no dabiskās šķiedras kompozītmateriāliem, bet to ražošanai paredzēts radīt mazāk kaitīgo izmešu salīdzinājumā ar līdzīgu sintētisko materiālu ražošanu. Salīdzinājumā ar "718 Cayman GT4 Clubsport" jaunajam koncepta auto ir platākas riteņu arkas un tas ļauj automobili aprīkot ar platākām "Michelin" 18 collu riepām. Riepu izgatavošanā daudz izmantoti atjaunojamie materiāli.