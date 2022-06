Vairākas naktis būs slēgts Lāčplēša ielas posms Rīgā

Saistībā ar "Rail Baltica" dzelzceļa būvniecību no pirmdienas līdz ceturtdienai. 23.jūnijam, kā arī no 27.jūnija līdz 29.jūnijam naktīs no plkst.22 līdz 6 būs slēgts Lāčplēša ielas posms no Satekles ielas līdz Kalupes ielai, informēja projekta būvnieka pilnsabiedrības "BeReRix" pārstāvji.