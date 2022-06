Valdība lems par atbalstu iedzīvotājiem cenu kāpuma kompensēšanai

Līdz ar to LM no 2023.gada 1.janvāra piedāvās palielināt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu augstāko slieksni un tā pieļaujamais augstākais apmērs būs noteikts 80% no minimālās ienākumu mediānas, attiecīgi veidojot 501 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 351 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.