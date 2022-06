Jautājumi kinologam: kāpēc suns kož un kā to novērst?

Dominējošā agresija galvenokārt izpaužas vīriešu dzimuma sunim. Jau no pirmajām kucēna dzīves dienām mājās viņu jāmāca klausīt visiem ģimenes locekļiem, īpaši bērniem. Nevienam nevajadzētu pārkāpt noteikto kārtību: saimnieks ir mājas "barvedis’, bet visi pārējie cilvēki ir "bara" dalībnieki, kas ieņem savu vietu hierarhijā "virs" suņa. Ja viens ģimenes loceklis atkāpjas no noteikumiem, bet kāds cits ģimenes loceklis tomēr nosaka aizliegumu, tas var kļūt par agresijas cēloni. Pieaudzis suns pats neatteiksies no savām "dīvainībām", un, mēģinot uz viņu kliegt, viņš demonstratīvi sāks neklausīt. Tāpēc saimniekam objektīvi jānovērtē savas spējas apmācīt dzīvnieku un jāizvēlas tāda šķirne, kas viņam atbilstu pēc temperamenta.