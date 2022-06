Valsts iedzīvotājiem kompensēs pusi no siltumenerģijas, elektrības un dabasgāzes cenu kāpuma

Savukārt ikmēneša maksājumu atkarībā no pensijas apmēra saņems seniori, cilvēki ar invaliditāti un apgādnieku zaudējušie. No 2022.gada 1.novembra līdz 2023.gada maijam, ieskaitot arī šo mēnesi, plānots izmaksāt - 30 eiro mēnesī, ja pensijas vai atlīdzības apmērs nepārsniedz 300 eiro, 20 eiro mēnesī, ja pensijas vai atlīdzības apmērs ir no 301 līdz 509 eiro, un 10 eiro mēnesī, ja pensijas vai atlīdzības apmērs ir no 510 līdz 603 eiro.