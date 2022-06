Timrota strīds ar PTAC: tiesa noraida sūdzību par viņa tēla neatļautu izmantošanu

Administratīvās apgabaltiesas spriedumu viena mēneša laikā no tā sagatavošanas dienas ir tiesības pārsūdzēt Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā.

Apgabaltiesa iepriekš bija noraidījusi Timrota pieteikumu, bet Augstākā tiesa (AT) nodeva lietu atkārtotai izskatīšanai, kas notika rakstveida procesā.

Jau ziņots, ka PTAC rīkoja kampaņu un pasūtīja sižetu, bet tajā iekļauts fragments no Latvijas Televīzijas raidījuma "TE!", kurā redzams un dzirdams viens no raidījuma vadītājiem Timrots. Sižets tika demonstrēts vairākās interneta vietnēs.

AT nolēma lietu nodot atkārtotai izskatīšanai, jo atzina, ka nav pareizs apgabaltiesas spriedumā ietvertais secinājums, ka ir pietiekami konstatēt, ka tiek pildīts uzdevums sabiedrības interesēs, lai bez personas piekrišanas varētu apstrādāt datus, pamatojoties ar sabiedrībai nozīmīgu uzdevumu pildīšanu. Nepieciešams konstatēt arī tiešo saikni starp uzdevuma izpildi un personas datu apstrādi. Jākonstatē, ka uzdevumu nevar pildīt, neapstrādājot šos datus.

AT spriedumā atzina, ka vajadzībai apstrādāt personas datus ir jābūt nepārprotami saistītai ar mērķa sasniegšanu un datu apstrādātājam uzticētajiem uzdevumiem.

AT atsaukusies uz Eiropas Savienības tiesas spriedumu, kurā teikts, ka, apstrādājot datus, pamatojoties uz uzdevumu pildīšanu, jāraugās, lai netiktu pārsniegts tas, kas ir nepieciešams mērķa sasniegšanai.

Šī prasība nav izpildīta, ja izvirzīto vispārējo interešu mērķi saprātīgi var sasniegt tikpat efektīvi ar citiem līdzekļiem, kas mazāk aizskartu datu subjektu pamattiesības, it īpaši tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību. Atkāpties no šāda datu aizsardzības principa var tikai tiktāl, cik tas ir strikti nepieciešams, skaidro AT.