Līgosim uzmanīgi: šogad pieaudzis dzērājšoferu izraisīto negadījumu skaits

"Šī gada pirmo mēnešu statistika attiecībā uz alkohola reibumā esošu autovadītāju izraisītajiem ceļu satiksmes negadījumiem šogad diemžēl ir ar negatīvu, pieaugošu tendenci, salīdzinot ar 2021.gadu. Ir jāveicina ne tikai sabiedrības izpratne par alkohola ietekmes bīstamību, sēžoties pie stūres, bet par alkohola patēriņa kultūru Latvijā kopumā. Kādēļ mēs nespējam atturēties no pārmērīgas alkohola lietošanas svētkos? Kādēļ mēs nespējam atturēt līdzcilvēkus no sēšanās pie stūres alkohola reibumā? Lai arī cilvēki nereti apzinās, cik dārgi var izmaksāt pat viens alkoholisks kokteilis, tie tomēr pieņem lēmumu sēsties pie automašīnas stūres, par to beigās samaksājot ar savu vai citu cilvēku veselību un pat dzīvību. Tāpēc mēs rosinām sabiedrībā mainīt attieksmi un apzināties, ka vadīt transportlīdzekli reibumā ir nepieļaujami, tas ir "Dārgs prieks" gan dzērājšoferim, gan citiem sabiedrības locekļiem," skaidro CSDD Komunikācijas departamenta vadītāja Ilze Šipkēvica.