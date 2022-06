Eiropas Pilsoņu balvu piešķir "Hospiss LV"

Katrā dalībvalstī iesniegtos pieteikumus izvērtē attiecīgās valsts žūrija, kuru veido trīs Eiropas Parlamenta deputāti, valsts pilsoniskās sabiedrības organizācijas pārstāvis un valsts jaunatnes organizācijas pārstāvis. Žūrija atlasa ne vairāk kā piecus projektus, kurus ar komentāriem nosūta Eiropas Pilsoņu balvas komitejai, kas lemj par uzvarētājiem no visas ES. Katru gadu balvu piešķir ne vairāk kā 50 laureātiem no visas Eiropas, vismaz vienam no katras dalībvalsts. Šogad balva piešķirta 30 laureātiem.