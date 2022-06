Jāņos 45% pilngadību sasniegušo iedzīvotāju plāno dzert alu

Vīrieši Jāņos būs lielāki alus cienītāji nekā sievietes - 61% aptaujāto vīriešu apliecināja, ka izvēlēsies dzert tieši alu, bet sieviešu vidū šādu atbildi sniedza 31%. Visiecienītāk dzert alu Jāņos būs vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem - šādu atbildi apstiprināja 51% šīs vecuma grupas respondentu.

Taču arī pārējās vecuma grupās alus būs gandrīz tikpat populārs, kā arī vienlīdz iecienīts šis dzēriens būs katrā no Latvijas reģioniem - vidēji 45% katrā no tiem Jāņos izvēlēsies malkot alu.

Mazāk populāra iedzīvotāju izvēle Jāņos būs citi alkoholiskie dzērieni. Piemēram, jaunākajā 18-29 vecuma grupā salīdzinoši ar citām vecuma grupām tieši citi bezalkoholiskie dzērieni biežāk minēti kā tie, kas Jāņos tiks lietoti - 33% jauno cilvēku snieguši šādu atbildi. Attiecīgi 60-74 gadu vecuma grupā to iespējamā lietošana minēta vismazāk - tikai 19%, kamēr pārējās vecuma grupās vidēji no 21-29%. Salīdzinoši Pierīgā citu alkoholisko dzērienu lietošana būs plašāka nekā citos reģionos, un to apstiprinājuši 30% šī reģiona respondentu.