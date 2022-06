No koncepta līdz realitātei: Citroën piedāvās 50 ierobežotas sērijas automašīnas

“Kad prezentējām My Ami Buggy Concept, publika reaģēja ar lielu entuziasmu, un daudzi klienti lūdza to laist ražošanā. Šodien esam gandarīti, ka varam atdzīvināt koncepcijas garu ar šo ekskluzīvo My Ami Buggy sēriju un vēlreiz ilustrēt Ami daudzveidīgās pielāgošanas iespējas. Būdams bez durvīm un ar kabrioleta jumtu, My Ami Buggy ļauj vadītājam un pasažierim justies brīvāk un elektriskajā režīmā baudīt klusu braukšanu,” sacīja Lorānsa Ansena, Citroën stratēģijas un produktu direktore.

Piedzīvojumu gars eksterjeram

Ar elementiem no My Ami Pop un Vibe versijām My Ami Buggy īpašais modelis iemieso piedzīvojumu garu un prieku demonstrēt savu unikālo stilu pilnīgā brīvībā.

Pirmā lieta, ko pamanāt, ir jaunā virsbūves krāsa. Tonētais haki materiāls ir harmonijā ar dabas garu un lieliski sader ar šo My Ami Buggy versiju. No Pop un Vibe versijām tiek ņemti priekšējā un aizmugurējā bampera pastiprinājumi, priekšdaļas panelis un lukturu apdare, riteņu arkas un sānu paneļi, kā arī aizmugurējais spoilers. Tas viss piešķir mazajam automobilim muskuļotāku izskatu. Melni tonētie aizsargelementi sniedz mašīnai pārliecību un pastiprina robustuma sajūtu. Šis melnais aprīkojums ir īpašās versijas grafiskā signatūra un kontrastē ar jauno zaļo krāsojumu.

FOTO: Citroen

Spilgti dzelteni rotājumi atdzīvina virsbūvi un piešķir My Ami Buggy košu un dzīvespriecīgu izskatu. Divi padziļinājumi priekšdaļas panelī ir izcelti ar sulīgi dzeltenām uzlīmēm. Šo krāsu var atrast arī uz virziena bultiņām, kas pielīmētas uz riteņu arkām. Šie tehniskie elementi, tāpat kā tie, kas tiek izmantoti aviācijā un norāda uz noteiktu funkcionalitāti, My Ami Buggy gadījumā ir dekoratīvi.

My Ami Buggy ir perforēti 14 collu riteņi ar zelta apdari un melnām dekoratīvām uzlikām, kas speciāli radītas šai versijai. Riteņu centrā ir Citroën emblēma. Šie augsta kontrasta riteņi ir lieliski pieskaņoti haki virsbūves krāsai.

Lai klients varētu padarīt savu My Ami Buggy vēl individuālāku, priekšējo plātni var personalizēt, ievietojot tajā jebkuru viņam tīkamu ziņojumu. Un, lai to aizsargātu, ir izstrādāts īpašs Ami vāciņš, kas atbilst My Ami Buggy haki krāsai.

Brīvs kā gaiss

Ieskatoties tuvāk, atklājas, ka My Ami Buggy nav durvju un jumta. Durvju vietā tam ir metāla caurules ar eņģēm. Kabrioleta jumtu veido mīksts īpaša auduma pārsegs, kāds bija leģendārajiem modeļiem Mehari un 2CV. Šis aizsargaudums ir sarullējams, ar labu blīvumu, ūdensnecaurlaidīgs un drošs pret UV starojumu, lai pasargātu vadītāju un pasažieri no saules stariem vai sliktiem laikapstākļiem. Mīkstais jumts ir piestiprināts visapkārt jumta atverei, izmantojot fiksatorus. To var sarullēt un vienkārši noglabāt aiz sēdekļiem.

Dzīvīga atmosfēra salonā

Kā papildinājums dzeltenajiem eksterjera akcentiem tā pati krāsa ir atrodama arī uz vairākiem elementiem My Ami Buggy interjerā. Tie izceļ noteiktu funkcionālu piederumu, piemēram, trīs priekšējā paneļa glabātuvju, somas āķa un atvēršanas siksnu praktiskumu.

Pasažierus ieņemt vietu salonā aicina sēdekļi, kas pārklāti ar melnu tehnisko audumu un rotāti ar dzeltenām šuvēm. Arī grīdas paklājiņiem ir dzeltenas nošuvuma detaļas.