Lielvārdē izvietota Spānijas pretgaisa aizsardzības zenītraķešu NASAMS baterija

Spānija ir viena no desmit NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas Latvijā dalībvalstīm. Šobrīd kaujas grupu vada Kanāda, apvienojot aptuveni 1700 karavīru no Albānijas, Čehijas, Itālijas, Islandes, Kanādas, Melnkalnes, Polijas, Slovākijas Slovēnijas un Spānijas, kuri rotācijas kārtībā pilda dienesta pienākumus Latvijā, piedaloties mācībās kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, tādējādi uzlabojot savietojamību ar reģionālajiem sabiedrotajiem, lai spētu reaģēt uz drošības vides izaicinājumiem.

Tiem kuriem ļoti interesē NATO militārie plāni, varu pateikt 2 lietas. 1. Par to publiski nekad netiks runāts un arī nevajag. 2. 24. februārī ASV vienības Latvijā ieradās 8. am, kas ir 4 stundas pēc Krievijas noziedzīgā uzbrukuma Ukrainai. Tas, lai raksturotu mūsu darbu.

"Rādītājs ir mazāks nekā "Patriot" pretgaisa aizsardzības sistēmai, un tā nenosegs visu Latvijas teritoriju, tikai tās daļu, tāpēc mēs viņu izvietosim ne pārāk tālu no Rīgas. Sistēma ir pārvietojama, un mēs varam to pārnest no vienas vietas uz otru, tā ir arī ievērojami lētāka nekā "Patriot" pretgaisa aizsardzības sistēma, jo tai nav tālās darbības rādiusa, un tā izmaksātu aptuveni pāri 100 miljoniem eiro. Pašlaik mums ir tikai tuvās distances aizsardzība, un līdz ar šo esam dabūjuši nākamā līmeņa aizsardzību," skaidroja Pabriks.