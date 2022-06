Kā nezaudēt naudu, pārdodot automašīnu?

Auto finansēšanas speciālists vērš uzmanību arī uz faktu, ka, meklējot transportlīdzekli, pircēji ne vienmēr ņem vērā, no kurienes auto ticis ievests. Piemēram, automašīnas, kas ievestas no ASV, tiek uzskatītas par augsta riska automašīnām. "Daudzos gadījumos tās ir automašīnas, kas cietušas smagos negadījumos, – pretējā gadījumā to importēšana no ASV vienkārši nebūtu ieguldīto līdzekļu vērta. Šādiem transportlīdzekļiem tiek piemēroti stingrāki finansēšanas nosacījumi," piebilst “Citadele Leasing” pārstāvis.