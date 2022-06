“Mana situācija ikdienā varbūt nav tik kritiska kā citiem, bet par slimību tāpat jādomā ik mirkli,” sarunas sākumā atzīst Baiba Ziemele, viena no reto slimību pacientēm, kura vada Latvijas Hemofilijas biedrību, kopā ar citām reto slimību pacientu organizācijām izveidojusi Latvijas Reto slimību aliansi un aktīvi strādā pie Latvijas Pacientu organizāciju tīkla stiprināšanas.

Patlaban Latvijā reģistrētas jau 1500 dažādu reto slimību diagnožu. Retās slimības skar aptuveni vienu cilvēku no 2000, katram ir nepieciešama personalizēta pieeja. Šiem cilvēkiem ir ļoti grūti atrast otru cilvēku, kas slimo ar tādu pašu slimību kā viņš, kur nu vēl ārstu, kas pilnībā pārzinās viņa veselības stāvokli.

Pašai Baibai ir iedzimts asins recēšanas traucējums, ko sauc par Villebranda slimību. Slimība nāk no Baibas tēta un viņa ģimenes puses, taču Baibai ģimenē esot viszemākais faktoru līmenis un simptomi ikdienā nav tik smagi kā citiem. Sabiedrības aizspriedumi un neinformētība par retajām slimībām, mediķu vājās zināšanas un medikamentu katastrofālais trūkums mudinājis Baibu aktīvi iesaistīties pacientu organizācijās, lai vienlaikus palīdzētu gan sev, gan citiem. Baiba atzīst: nekad nebija domājusi, ka sapnis – kļūt par liela starptautiska uzņēmuma vadītāju – materializēsies cita veida, iespējams, daudz svarīgākā visaugstākā līmeņa menedžmentā – gan vietēja, gan starptautiska mēroga nevalstisku iniciatīvu vadīšanā, kas cīnās par cilvēka dzīvību un veselību.

Baibas slimība savu raksturu parādījusi jau bērnībā – viena no pirmajām epizodēm, ko viņa atceras, regulāri bijis asiņains spilvens bērnudārza laikā, kad pirmos piena zobus pakāpeniski nomainījuši īstie zobi, kas parasti nav normāla parādība pie zobu šķilšanās. Fon Villebranda slimība (von Willebrand disease, VWD) ir visbiežāk sastopamais, bet maz diagnosticēts asins recēšanas traucējums. Šīs slimības pacientiem ir Villebranda faktora (VWF) deficīts un/vai defekts, kā rezultātā ir traucēts asins recēšanas process – neveidojas asins trombs un asiņošana ieilgst. Dzīves laikā Baiba piedzīvojusi dažādas situācijas ar iekšējiem un ārējiem asinsizplūdumiem, kas bieži vien tā arī “norakstīti” uz to, ka tētim bijis līdzīgi.

arī toreiz ārsti to ignorēja un teica, ka esmu tikai sadauzījusies, jo vienu rītu vienkārši pamodos ar zilu, nekustīgu plaukstu, kas nenormāli sāpēja. Izrādās, ka tētim arī tā ir bijis.

Tikai tagad, kad strādāju ar pacientiem no visas pasaules, zinu, ka tas ir nopietni, tas ir pa īstam,” pieredzētajā dalās Baiba. Ir starptautiska zinātniska skala, pēc kuras var izvērtēt asiņošanas stiprumu, maksimālais rezultāts tajā ir 56, norma sievietēm ir līdz 6. Baibas asiņošanas simptomus pēc šīs skalas vērtē kā vidēji smagus. “Nekad nevaru zināt, vai šodien viss būs labi, kur un kā manas asinis par sevi atgādinās. Katru dzīves gadu tas ir savādāk. Paraudu, sapucējos un eju tālāk,” saka Baiba.

Villebranda slimībai pavisam ir trīs tipi, otrajam tipam ir vairāki apakštipi. Piemēram, trešā tipa slimībai vispār nav Villebranda faktora asinīs, tas izpaužas līdzīgi kā smaga hemofilija. Pirmais tips ir caurmērā “vieglāks”, taču arī cilvēkiem ar šo diagnozi var būt nopietnas asiņošanas. Trūkstošais faktors būtu jāaizstāj ar faktoru koncentrātiem, bet mums tādu zāļu Latvijā vispār nav. Zāles ir dārgas tāpēc, ka tās ražo no cilvēku asins plazmas. Šobrīd Latvijā un pasaulē hemofilijas ārstēšanai jau izmanto medikamentus, ko neražo no plazmas, vai tādus, ko nevajag katru otro dienu ievadīt vēnā, taču arī tie nav lēti. Jau ir izstrādātas dažādas gēnu terapijas, ko drīz apstiprinās lietošanai ikdienā.

Piemēram, hemofilijai A, kurai raksturīgi līdzīgi simptomi kā Villebranda slimībai, Latvijā jau ir salīdzinoši laba terapija, hemofilijas B ārstēšana nedaudz atpaliek no Eiropas vidējā, bet Villebranda slimībai pieejams tikai viens medikaments, ko visiem pacientiem nemaz nedrīkst izmantot, un kompensējamo zāļu sistēmā nav iespējams iekļaut citus nepieciešamos medikamentus.

Vairākas reizes man bija jāatsakās no veselības pakalpojumiem tikai tāpēc, ka man nevar nodrošināt šīs injekcijas. Diemžēl pacientu organizācijās darbs ir balstīts uz projektiem, tāpēc es strādāju bez regulāras algas un pati nevaru nopirkt šos medikamentus,” stāsta Baiba.

Neskatoties uz to, ka esam starp ES valstīm, mums ir daudz dažādu problēmu veselības aprūpes jomā, tāpēc pacientiem reto slimību plāns ir aktuāls un svarīgs. Piemēram, par hemofiliju ir dzirdējuši 55% Latvijas iedzīvotāju, par Villebranda slimību – aptuveni 7% cilvēku. Teorētiski tā var skart pat 1% sabiedrības, taču ne visiem būs izteikti simptomi. Taču tas nevar būt iemesls, lai liegtu atbilstošu terapiju tiem, kam tā vajadzīga. Latvijā no teju 300 iespējamiem pacientiem, ir reģistrēti tikai 90 cilvēki ar Villebranda slimību, tomēr zāles no kompensējamo zāļu saraksta 2021. gadā saņēma tikai 19. Baiba atzīst – saprotams, ka cilvēki un pat daudzi ārsti nav informēti par katru reto slimību, taču, kopumā rēķinot, retās slimības skar lielu sabiedrības daļu – tikpat lielu, cik vēzis. Diemžēl neziņa un nevēlēšanās iedziļināties veicina lielus maldus un aizspriedumus arī par cilvēkiem ar asins recēšanas traucējumiem.