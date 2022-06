G7 paziņo par alternatīvu plānu Ķīnas “Joslas un ceļa” iniciatīvai

Infrastruktūras plāns pirmo reizi tika izziņots pagājušā gada G7 samitā Lielbritānijā, taču tam nebija lieli panākumi. 2021. gadā tam dots nosaukums “Būvēsim no jauna labāk pasaulei,” kas simbolizēja Baidena iekšpolitisko iniciatīvu “Būvēsim no jauna labāk” (Build Back Better). Tās mērķis bija dot atspērienu ASV ekonomikai, tomēr iniciatīva netika atbalstīta Kongresā. Tāpēc infrastruktūras plānam ir dots jauns nosaukums – “Partnerība globālajai infrastruktūrai.”