Kad saules ir par daudz – ieteikumi, ko darīt, ja āda ir apdegusi

“Pakļaujot savu ādu saules ietekmei, varam to ne tikai apdedzināt, bet straujāk notiek arī ādas novecošanās, veidojas krunkas un pigmentācijas plankumi, kā arī ir paaugstināts risks saslimt ar kādu no ādas onkoloģiskajām slimībām. Viena no izplatītākajām ādas slimībām, kas saistīta ar sauli un ādas apdegumiem, ir melanoma, kas ir arī viena no bīstamākajām onkoloģiskajām saslimšanām. Lai izvairītos no šādiem scenārijiem, rūpes par ādas veselību ir svarīgas pēc katras saulē atrašanās reizes. It īpaši, ja āda apdegusi, – neatkarīgi no apdeguma laukuma izmēra. Pastiprināta uzmanība jāpievērš bērnu ādas aizsardzībai no saules, jo bērnībā gūtie ādas apdegumi, kļūstot vecākiem, var attīstīties kādā no ādas slimībām,” skaidro farmaceite Zane Melberga.