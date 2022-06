Bērnu slimnīca aicina pārdomāt rīcību, lai bērns nepārkarstu un neapdegtu

Minimālo šķidruma daudzumu nosaka, pusi no bērna svara kilogramos pārvēršot mililitros - tas ir šķidruma daudzums, kuru jāuzņem ik pēc piecām minūtēm. Bērnam līdz 10 kilogramiem (kg), uz katru kilogramu svara ir vajadzīgi 100 mililitriem (ml) šķidruma - tas būtu apmēram viens litrs dienā, bet 25 kg smagam veselam bērnam diennaktī nepieciešami aptuveni 1600 ml šķidruma.

Vienlaikus no aptuveni plkst.10 līdz 16 nav ieteicams laist bērnu tiešos saules staros, bet gan kopā ar viņu uzturēties telpās vai ēnainā vietā.

Ja tomēr izlemts, ka lielāks bērns kādu laiku arī dienas vidū atradīsies laukā, aizsarglīdzeklis pret saules UVA un UVB stariem ar SPF indeksu vismaz 30, bet vislabāk - 50, jāuzklāj vismaz 20 minūtes pirms došanās ārā. Ja tas piemirstas, aizsargkrēmu jāuzklāj, tiklīdz sanāk par to atcerēties, skaidro BKUS.

BKUS virsārste Renāte Snipe norāda, ka vasaras dienās, kuras sinoptiķi raksturo kā ekstrēmi karstas, vecākiem būtu jāņem piemērs no Dienvidu zemju iedzīvotājiem. Tie dienas vidu pavada telpās aiz cieši aizvērtiem aizkariem. Latvijā siltais laiks ir vien dažus mēnešus, līdz ar to cilvēki steidzas to izbaudīt, kas beidzas ar pārkaršanu un saules UV staru radītiem apdegumiem, kas ir bīstami un ļoti sāpīgi. Turklāt pētījumi liecinot, ka apdegumi, kas gūti saules ultravioletajos staros, dubulto ādas vēža risku nākotnē, uzsver Snipe.