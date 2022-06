Autoražotāji atsakās no dīzeļdzinējiem: kas tos aizstās?

Vadošā auto vēstures pārbaudes uzņēmuma AutoDNA vadītājs un auto eksperts Agris Dulevičs skaidro, ka katrs ražotājs ieplāno savu pārejas periodu, kurā atteikties no dīzeļdzinējiem Eiropas tirgum paredzētajos spēkratos. Pamatojums – dīzeļdegviela sadegot rada vairāk slāpekļa oksīdu (NOx) un cieto daļiņu, kas negatīvi ietekmē gaisa kvalitāti blīvi apdzīvotās vietās. “Domāju, ka visi ražotāji ir saskārušies ar dilemmu, kā veidot nākotnes produktu politiku, un pēc pārdošanas datiem izvērtē – paturēt vienu vai otru dzinēju, vai varbūt pārtraukt to ražošanu un pievērsties nākotnes risinājumiem,” spriež tirgus eksperts.

“Šis ir tas gadījums, kad viens auto pilda divu spēkratu lomu, un pircējiem tas ir no svara,” uzskata Agris. Viņš gan piebilst, ka saskaņā ar pētījumiem sabiedrībā joprojām trūkst informācijas par šīs tehnoloģijas potenciālu: cilvēki nereti neuzlādē akumulatoru un lieto auto kā parastu hibrīdu. Tādējādi netiek izmantotas uzlādējamā hibrīda galvenās priekšrocības un saglabājas bažas par auto ietekmi uz vidi. “Neatkarīgi no tā, ar kādu degvielu darbojas auto, zaļāku to var padarīt tieši vadītāji – ja vien pievērš lielāku uzmanību tam, kā paši brauc,” uzsver AutoDNA vadītājs.