Valkas novada domes priekšsēdētājs Krauklis iztur uzticības balsojumu

Valkas novada domes sēdē tika izskatīts opozīcijas deputātu pieprasījums Krauklim atkāpties no domes priekšsēdētāja amata. Tomēr balsojumā viņa demisiju atbalstīja vien seši no 15 deputātiem.

Sarunā ar aģentūru LETA pirms balsojuma viņš pauda, ka opozīcijas deputāti mazu daļu no patiesības ir samaisījuši ar lielu daudzumu melu un ietērpuši to juridiski korektā formā. Krauklis pauda nožēlu, ka daļa no sabiedrības uzķeras uz šādu ēsmu.