Kas tad īsti ir sevis salīdzināšana ar citiem?

Parasti tas saistās ar to, ka es skatos uz citiem un nevis, piemēram, objektīvi novērtēju savu vietu, teiksim, barā. Vai arī es skatos uz citiem nevis tāpēc, lai saprastu, ko man darīt, lai teiksim, es iegūtu to vietu, kuru es gribu, lai es iekļautos vai, tieši otrādi, lai es būtu oriģinālāks, bet es skatos uz citiem un viss, ko es saņemu, ir tā sajūta, ka es neiederos, vai viss, ko es saņemu, ir tā sajūta, ka es neesmu labs pietiekami. Vai kas ir vēl, varbūt pati grūtākā lieta ir tad, ja viss, ko es par sevi zinu, un viss, ko es par sevi domāju, ir tikai tas, kā es varu salīdzināties ar citiem.

Mēs sevi salīdzinām tāpēc, lai saprastu, kādi esam mēs paši, bet, ja mēs par sevi īsti labi nevaram kaut ko saprast vai, tieši otrādi, mēs nejūtamies īsti droši, ja mēs esam tā kā ļoti pārspīlēti nedroši par sevi vai arī mums ir kādas ļoti lielas nedrošības par to, kā es izskatos, par to, kāds es esmu, kā citi mani uztver, tad, protams, es sākšu pārspīlēti pievērst uzmanību tam, ko citi domā par mani. Un es sākšu salīdzināties ar citiem nepārtraukti. Ja es sākšu tam pastāvīgi pievērsties visu laiku, manas smadzenes izlasīs to negatīvāko no tā visa.