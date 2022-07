Vai jaunāku mežu ciršana Latvijai dos vairāk šķeldas?

Pirmais faktors – Latvijas valsts mežu lēmums palielināt kurināmās šķeldas ieguvi par 30%. Taču, kā minēts, LVM par to lēma, vēl pirms valdība bija apstiprinājusi cirtes caurmēra samazināšanu, tātad valsts mežu šķeldas apjoma palielināšanai nevar būt saistīts ar valdības lēmumu. Turklāt, kā minēts, LVM daļa šķeldas tirgū ir ļoti maza un uzņēmuma solītie papildu 30% jeb 180 tūkstoši berkubikmetru būtu tikai 2% no, piemēram, 2020. gadā visas Latvijā saražotās šķeldas. Tāpat jāņem vērā, ka grozījumi noteikumos par caurmēru LVM tāpat kā privātajiem īpašniekiem ļauj cirst jaunākus mežus, bet tiešā veidā neattiecas uz ciršanas apjomu palielināšanu. Iemesls: maksimālo ciršanas apjomu valsts mežos reizi piecos gados ar attiecīgu rīkojumu apstiprina valdība. Laika posmam no 2021. līdz 2025. gadam tas tika noteikts 2020. gada augustā. Līdz ar to, pat cērtot jaunākus mežus, uzņēmums nevar pārsniegt rīkojumā noteikto apjomu, lai gan var kāpināt šķeldas ražošanu, ja tas tam ir izdevīgi.