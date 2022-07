Jaunāku mežu ciršana – kā to panāca un kurš apmetis kažoku?

Tagad preses konferencē jau pēc lēmuma pieņemšanas žurnālisti premjeram šo solījumu atgādināja. Kariņš atbildēja, ka vienošanās starp ZM un VARAM ir notikusi un “to man apliecināja abi ministri”. Vides organizācijas Kariņš vairs nepieminēja. Taču kopš noteikumu apturēšanas 2019. gadā izmaiņas ar tām nav saskaņotas, un gan Pasaules Dabas fonds Latvijā, gan Latvijas Ornitoloģijas biedrība joprojām ir pret un to sacīja arī valdības sēdē.

Savukārt Enerģētiskās drošības darba grupa darbojas Ekonomikas ministrijas (EM) paspārnē, un grupu vada ekonomikas ministre Ilze Indriksone (Nacionālā apvienība). Re:Check jautāja Indriksonei, kura ministrija pirmā piedāvāja siltumapgādes problēmas risināt ar plašāku mežu ciršanu – Zemkopības vai EM, kurai primāri jārūpējas par to, lai valstī pietiktu kurināmā. Indriksone sacīja, ka neatceras: ”Es nepateikšu, kurš bija pirmais, kas to pieminēja. Nepateikšu tik detalizēti, neatcerēšos. Bet mēs vienojāmies, ka tas ir viens no svarīgajiem soļiem.”