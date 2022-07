Vai zemenes tiešām var saēsties visam gadam?

"Šis ir īstais laiks, lai baudītu gan veselīgās, gan garšīgās zemenes , celtu godā to uzturvērtību un arī košo skaistumu, kas turklāt arī priecē acis," saka "Mēness aptiekas" pieaicinātā eksperte Anita Baumane, sertificētā uztura speciāliste Veselības centru apvienībā.

"Zemenes ir spēcīgs antioksidantu avots ar nelielu enerģētisko vērtību - 100 gramos ogu ir vien 31 kalorija, daudz ūdens un šķiedrvielu. No minerālvielām zemenēs izceļas kālijs, un tas ir ļoti svarīgi, jo kālijs veicina ūdens izdalīšanos, kamēr nātrijs (sāls) to aiztur. Ja uzturā ir par daudz nātrija, kā tas bieži gadās, jāraugās, lai vairāk uzņemtu kāliju, un zemeņu laiks šai ziņā sniedz ideālu iespēju - ik dienu vajadzētu apēst vismaz vienu sauju ogu. Kaut arī tiek uzskatīts, ka zemenes satur daudz dzelzs, diemžēl par dzelzs avotu tās tomēr nevar nosaukt, jo 100 grami zemeņu satur tikai 0,28 mg," skaidro uztura speciāliste.

"Mēness aptiekas" farmaceite Ērika Pētersone stāsta par zemenēs esošajiem vitamīnu un mikroelementiem: "Tajās ir tik vajadzīgais C vitamīns, B grupas vitamīni - B1, B3, B4, B5, B6, B9, arī E un K vitamīns. Zemenēs ir arī mikrolementi - kālijs, fosfors, magnijs, nātrijs, varš. C vitamīns uzlabo organisma pretošanās spēju infekciju slimībām un vīrusu slimībām, darbojas kā antioksidants, uzlabo asinsvadu elastību, stiprina asinsvadu sieniņas, piedalās kolagēna sintēzes procesā, kas, kā zināms, nodrošina skaistu ādu, stiprākus saistaudus, locītavas. Arī E vitamīns darbojas kā antioksidants, uzlabo ādas un gļotādas stāvokli, palīdz pasargāt organismu no sirds un asinsvadu slimībām. K vitamīns nodrošina organismā pareizu asins recēšanas procesu, kaulu mineralizāciju, uzlabo kalcija jonu iekļūšanu kaulaudos un var mazināt aterosklerozes risku. B grupas vitamīni uzlabo nervu impulsu pārvadi, kas nodrošina pareizu centrālās nervu sistēmas funkcionēšanu un galvas smadzeņu darbību, uzlabo nervu impulsu pārvadi arī muguras smadzenēs."