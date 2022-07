Tartu zinātnes centrā "AHHAA" skatāma sportam veltīta izstāde "Ahhaa, sports!"

Izstādes apmeklētājiem ir iespēja izaicināt sevi un pārbaudīt savu kustības ātrumu, izmēģināt spēkus virves vilkšanā, pārliecināties, vai futbolu var spēlēt zem galda, bet tenisu – kanalizācijas caurulē, kā arī izpētīt, kas ir ķermeņa masas indekss, un atklāt dažādas sporta veidu nianses. Izstāde "Ahhaa, sports!" piemērota visu vecumu apmeklētāju (smadzeņu) muskuļiem, un tās informācija ir sagatavota arī angļu un krievu valodā. Zinātnes centra "AHHAA" darbalaiks piektdienās un sestdienās ir no plkst. 10.00 līdz 20.00, no svētdienas līdz ceturtdienai – no plkst. 10.00 līdz 19.00. Plašāka informācija pieejama "AHHAA" tīmekļvietnē un sociālo tīklu profilos. Izstāde "Ahhaa, sports!" būs skatāma līdz 2022. gada 6. novembrim.